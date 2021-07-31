Бои турецкой армии с бойцами ПКК в Сирии и Ираке обновлено
На севере Ирака в зоне проведения операции Pençe ликвидированы еще 7 террористов террористической организации ПКК, сообщает Анадолу со ссылкой на Министерство обороны Турции.
Террористы нейтрализованы в результате операции ВВС Турции.
«Турция продолжит решительную борьбу до полного искоренения терроризма», - добавили в ведомстве.
* * *
Спецназ Турции ликвидировал трех боевиков сирийского крыла террористической организации РКК, обстреливавших зону операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Минобороны Турции.
Боевики PKK/YPG пытались атаковать позиции турецких военных на севере Сирии, но были нейтрализованы усилиями спецназа.