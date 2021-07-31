А Турция вручила ноту протеста Греции

Временный поверенный в делах Греции в Анкаре был вызван в турецкий МИД, где ему вручили ноту протеста в связи с убийством гражданина Турции в провинции Эдирне на турецко-греческой границе. Об этом сообщает Анадолу.

"Вчера в провинции Эдирне выстрелом с территории Греции со стороны лиц в гражданской одежде был убит наш гражданин. В связи с этим сегодня в наш МИД был вызван временный поверенный в делах Греции в Турции, которому была вручена нота протеста", - говорится в сообщении МИД.

Турция потребовала задержать и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении, а также выплатить компенсацию родственникам убитого.