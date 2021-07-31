Депутат Гудрат Гасангулиев: «По наущению Франции Армения срывает осуществление Зангезурского коридора»

Сегодня большинство населения Армении отвернулось от России и симпатизирует Западу. Несмотря на тяжелое поражение в войне, армяне не проголосовали за коррумпированного пророссийского полевого командира Кочаряна, учинившего геноцид против азербайджанцев. Правительство Армении фактически торпедировало посредническую миссию России, потому что Москва не отправила своих солдат на помощь армянской армии. Теперь Ереван хочет пригласить в регион Францию, по наущению которой они пытаются воспрепятствовать осуществлению Зангезурского коридора. Как сообщает haqqin.az, об этом в беседе с журналистами заявил депутат Гудрат Гасангулиев, комментируя последние провокации Армении на границе с Азербайджаном.

«Запад так же не заинтересован в открытии коридора Север-Юг, потому, что, по их мнению, это лишит дополнительных доходов Грузию и ослабит ее позиции в регионе. Кроме этого, пресловутый коридор может обеспечить соединение железных дорог Ирана и России. Армянские политики всегда обслуживали интересы прочих внешних сил, нежели собственного народа. И причина последних провокаций на фронте связана с реализацией этого плана», - сказал он.

Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии событий, Гудрат Гасангулиев исключил развитие силового сценария развития ситуации: «Одной пощечины достаточно, чтобы вразумить их. Армения должна полностью исполнить соглашение от 10 ноября, вывести войска из Карабаха, открыть Зангезурский коридор и начать переговоры по большому мирному соглашению. В противном случае, Азербайджан должен объявить о нарушении мирного договора от 10 ноября и запросить вывод российских миротворческих сил из Карабаха. Для этого перед армянами нужно в ультимативной форме поставить конкретные сроки, как это было во время 44-дневной войны. В противном случае, Армения при помощи своих покровителей будет пытаться бесконечно сохранять ситуацию «ни мира, ни войны», - сказал депутат.