Во Франции арестовали и подростков, выступивших против Макрона

Накануне французские стражи порядка задержали 76 участников манифестаций против санитарных пропусков во Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

По уточненным министерством данным, всего во Франции были задержаны 76 человек, из них 26 - в Париже. Ранее сообщалось о 19 задержанных по всей стране, из которых 10 - в Париже. Издание также добавляет, что после задержания в столице двое несовершеннолетних были взяты под стражу, в том числе за участие на митинге протеста.

Напомним, что по всей Франции прошли акции протеста против вакцинации и санитарных пропусков, которые вылились в антиправительственные манифестации с требованием отставки президента Макрона.