Коронавирус в России продлится как минимум до 2024 года

Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года, поскольку у жителей России пока не сформировался коллективный иммунитет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала "Россия 1".

По прогнозам специалиста, в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 из-за низких показателей иммунизации в стране, менее 60%. Медикам станет сложнее бороться с пандемией, так как повсеместно продолжают распространяться штаммы, в том числе "дельта".

"У нас где-то 80 процентов территории имеет "дельта", есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирующая", — уточнил Горелов.