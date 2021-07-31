После Жириновского в России разгорелся скандал вокруг высказываний еще одного депутата

Не успел стихнуть скандал вокруг высказываний депутата Госдумы Владимира Жириновского, допустившего в своем интервью «Комсомольской правде» оскорбления в адрес Азербайджана и президента И.Алиева, как в самой России разразился второй скандал вокруг высказываний депутата от правящей партии «Единой России» Александра Ильтякова.

В России хотят привлечь к уголовной ответственности депутата Александра Ильтякова, который назвал православный храм сараем во время встречи с избирателями. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Около десяти человек уже написали на депутата заявление в МВД по статье об оскорблении чувств верующих.

МВД России приняла к рассмотрению документы, и религиозная общественность не желает безнаказанно оставить в общественном пространстве такие слова про храм. «Даже если будут извинения, проверка органов будет вестись», — подчеркнул координатор.