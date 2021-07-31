"Я называл президента Азербайджана Ильхама Алиева мудрым руководителем". Заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, комментируя ноту протеста азербайджанского МИД и вызов российского посла в ответ на высказывания российского парламентария в интервью "Комсомольской правде".

Напомним, что в пятницу, 30 июля, депутат Госдумы допустил оскорбительные выпады в адрес Азербайджана и его руководителя.

Сделав реверанс в сторону азербайджанского главы государства, В.Жириновский в своем интервью РИА Новости продолжил свое выступление в свойственном себе популистском духе: "И никто ноту протеста не подает. А здесь я выступаю: Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще нам всем надо замолчать и хвалить их..."

Жириновский почему-то считает, что Азербайджан и Армения живут за счет русского народа...