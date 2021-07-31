Депутат Эльданиз Салимов выступил с покаянием: «Молчал, ибо мне нечего было сказать»

«Я молчу потому, что мне нечего сказать. Я проинформирован о дискуссиях в соцсетях обо мне. Но знаю, что есть такие, кто выражал человечность и чуткость», - заявил в интервью журналистам депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов.

Напомним, что 3 августа Милли Меджлис рассмотрит обращение Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности Э.Салимова. Причиной для ходатайства послужил инцидент в Хачмазе – депутат допустил хулиганские действия в отношения сотрудника МВД.

«Я поступил неправильно и поэтому все это время молчал. Я прошу прощения у президента, правящей партии, коллег депутатов и, в целом, у своего народа. Я надеюсь на объективное расследование и объективную правовую оценку данного инцидента. Не стану вдаваться в подробности, но поверьте, что эта ошибка была обусловлена многими причинами, давлением и угрозами».