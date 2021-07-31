Главный инфекционист США: «Ситуация с коронавирусом будет ухудшаться»

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что ситуация с заражениями коронавирусом в США и по всему миру "будет ухудшаться".

"Я не считаю, что мы застанем новые локдауны. Я полагаю, что у нас достаточно вакцинированных людей в стране – хотя и недостаточно, чтобы подавить эту вспышку – чтобы не оказаться в положении, в котором мы были прошлой зимой. Однако ситуация будет ухудшаться", - сказал Фаучи в интервью телеканалу ABC News.