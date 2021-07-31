НАТО о возможности удара по России

Корабли НАТО в теории могут открыть огонь по российскому флоту в Черном море. Об этом заявил изданию Business Insider командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк.

«Если Россия совершит провокацию в отношении сил альянса, и капитан корабля НАТО расценит это как угрозу, то будет нанесен удар. Я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — заявил американский адмирал.

Генерал Роберт Берк отметил, что НАТО не станет стрелять первым: «Корабли и самолеты России постоянно сопровождают силы НАТО в Черном море, и обычно действия российских военных профессиональны и выглядят актами агрессии».