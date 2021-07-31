Скандал на Олимпиаде вокруг сборной Беларуси

Представителей сборной Беларуси обвинили в насильственной депортации легкоатлетки Кристины Тимановской из Токио, куда спортсменка прибыла для участия в Олимпиаде. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Фонда спортивной солидарности.

Фонд призывает Международный олимпийский комитет (МОК), а также представителей белорусской диаспоры в Токио помешать выдворению спортсменки из Японии. Как отмечается в серии постов, Тимановскую заставляют сесть в самолет представители сборной Белоруссии. Также утверждается, что прямое отношение к депортации легкоатлетки имеет представитель Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК) Василий Юрчик.