Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 19:34

Делегация движения "Талибан" в ходе двухдневного визита в китайский Тяньцзинь провела переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. В ходе переговоров глава китайской дипломатии заявил, что Пекин будет поддерживать роль талибов в процессе восстановления стабильности в Афганистане. Шах и мат тем внешним игрокам, кто рассчитывал проводить свою игру в Афганистане без китайского одобрения. Сделка с талибами состоялась, первая часть китайского «афганского кейса» Китая реализована, эта партия закончена. Пекин смел с доски все фигуры и теперь будет расставлять их по-новому.

С изящной непринужденностью китайцы отодвинули на второй план всех, рассчитывавших на преференции от участия в афганском урегулировании, включая Москву. При этом Пекин не отказывает себе в удовольствии слегка потроллить аутсайдеров, подчеркивая, что «уважает суверенную независимость и территориальную целостность Афганистана, всегда придерживается невмешательства в его внутренние дела и проводит дружественную политику, ориентированную на весь афганский народ». Причем этот «весь афганский народ» у него явно не ассоциируется с проамериканским правительством в Кабуле. Кто в Афганистане может обеспечить безопасность инвестиций и экономических проектов – тот Пекину и друг, а идеологические обоснования того или иного политического решения – удел слабых. Заключив сделку с "Талибаном", подготовка которой втайне от всех шла несколько лет, Китай получил возможность решать в Афганистане все вопросы. И не только для себя, поскольку де-факто, Пекин берет на себя роль гаранта безопасности для Таджикистана и других центральноазиатских государств, переживающих по поводу "Талибана". А уж если удастся руками талибов разгромить базирующееся в Афганистане уйгурское «Исламское движение Восточного Туркестана», то дипломатия Пекина вполне заслуживает бурных продолжительных аплодисментов, переходящих в овацию, как писали раньше в стенограммах партийных съездов в СССР. Иными словами, Китай «внезапно» стал главным действующим лицом в регионе. Впрочем, внезапность эта весьма относительна, поскольку была достигнута многолетними усилиями Пекина по выстраиванию отношений с талибами и вовлечению их в китайские экономические проекты. Прекрасно помню ехидные ухмылки экспертов по поводу, что Китай, дескать, набрал в Афганистане активов, но никак не может их запустить. И, следовательно, ничего ему в этой стране «не светит».