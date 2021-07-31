Легендарный Шевченко больше не со своей Украиной
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал заявление, в котором сообщил о том, что его контракт с УАФ подошел к завершению. Об этом Шевченко сообщил в Instagram.
"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол", - написал Шевченко.
"Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", - добавил Шевченко.
Один из ассистентов Шевченко Андреа Малдера на своей странице в Instagram подчеркнул: "Наша работа с УАФ сегодня официально завершается".