Легендарный Шевченко больше не со своей Украиной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал заявление, в котором сообщил о том, что его контракт с УАФ подошел к завершению. Об этом Шевченко сообщил в Instagram.

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол", - написал Шевченко.