Налоговики и суд постучались в двери Трампа наш обзор
Как не раз сообщал haqqin.az, бывший президент Дональд Трамп переживает не лучшие времена. Множество судебных исков грозят ему если не разорением, то весьма серьезными штрафами. Особенную их часть составляют обвинения в уклонении от налогов и мошенничестве с недвижимостью.
И вот свежая новость.
Федеральный судья предоставил экс-президенту Дональду Трампу время, чтобы оспорить постановление Министерства юстиции, согласно которому служба внутренних доходов (IRS), или, иными словами, налоговое управление США, должна представить его налоговые декларации в Конгресс.
Судья окружного суда округа Колумбия Тревор Макфадден сказал, что Трамп и его адвокаты должны до среды представить апелляцию. Ни Трамп, ни его адвокаты не ответили, будут ли они оспаривать постановление, принятое в пятницу.
Юрисконсульт Министерства юстиции заявил в своем 39-страничном заключении, что возглавляемый демократами комитет по методам и средствам Палаты представителей обратился с законодательной инициативой изучения налоговых деклараций Трампа.