Как не раз сообщал haqqin.az, бывший президент Дональд Трамп переживает не лучшие времена. Множество судебных исков грозят ему если не разорением, то весьма серьезными штрафами. Особенную их часть составляют обвинения в уклонении от налогов и мошенничестве с недвижимостью.

Федеральный судья предоставил экс-президенту Дональду Трампу время, чтобы оспорить постановление Министерства юстиции, согласно которому служба внутренних доходов (IRS), или, иными словами, налоговое управление США, должна представить его налоговые декларации в Конгресс.

Судья окружного суда округа Колумбия Тревор Макфадден сказал, что Трамп и его адвокаты должны до среды представить апелляцию. Ни Трамп, ни его адвокаты не ответили, будут ли они оспаривать постановление, принятое в пятницу.

Юрисконсульт Министерства юстиции заявил в своем 39-страничном заключении, что возглавляемый демократами комитет по методам и средствам Палаты представителей обратился с законодательной инициативой изучения налоговых деклараций Трампа.