Дедство Байдена и детство сенаторов: Раиси не получит визу в США?
Группа американских конгрессменов обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом отказать в выдаче визы новоизбранному президенту Ирана Ибрахиму Раиси.
Отметим, что глава иранского государства планирует принять участие на предстоящей в сентябре Генассамблее ООН.
Как сообщает агентство Tasnim, пресс–секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде расценил действия американских конгрессменов, как детский поступок. По мнению С.Хатибзаде СШ обязаны исполнить свои обязательства, как страна в которой располагается штаб-квартира ООН.