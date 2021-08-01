Ульвия Худиева, собкор 1 августа 2021, 23:27

В поселке Бузовна Хазарского района Баку погибают целые заросли занесенных в Красную книгу эльдарских сосен. Тревожный сигнал об этой экологической беде поступил в редакцию haqqin.az от местных жителей. Выехавшие на место корреспонденты убедились в достоверности информации: десятки засохших деревьев и еще сотни с признаками скорого вымирания. Проведенное haqqin.az расследование вскрыло еще более мрачную картину – гибель деревьев этой уникальной породы носит отнюдь не локальный характер. Массовое иссушение эльдарской сосны происходит в северной и южной частях Баилово, на улице Есенина в Мардакяне, на улице Ашига Молла Джума в Наримановском районе, в поселке Ходжасан Бинагадинского района, в парках Низаминского района и др.

Как сообщили haqqin.az жители Бузовна, эльдарские сосны в их поселке были высажены в 70-х годах прошлого столетия и полвека радовали всех своим величественным видом и летней тенью. Но в последние 3-4 года они вдруг стали стремительно сохнуть и гибнуть на корню. Один из местных аксакалов поселка исключил вероятность того, что деревья засыхают из-за нехватки воды, поскольку поливают их вполне достаточно. К тому же в парковой зоне, где растут сотни разных деревьев и где полив производят регулярно, сохнут и погибают только эльдарские сосны. Еще один старожил здешних мест тоже сомневается в этой версии, утверждая, что нехватка влаги тут ни при чем. «Наш парк был разбит с десяток лет назад. И до поры до времени все в нем было хорошо благоустроено, за деревьями исправно ухаживали. Сейчас присматривают за ними меньше, но все же периодически чистят и поливают. Но почему-то именно каждая пятая-шестая эльдарская сосна стала сохнуть и погибать. Когда в своем дворе собираешься просто обновить дорожки, выложить их камнем, сразу появляются представители различных ведомств и допрашивают, почему это понадобилось. А здесь у всех на глазах гибнут деревья, и никакие местные чиновники на это внимания не обращают. Засохшие стволы не вырубают, а еще живые не обрабатывает специальными препаратами от вредителей и болезней», - поведал он. "Что уж говорить о практически бесхозных посадках напротив парка, во дворе школы, перед поликлиникой и просто вдоль дорог", - вступает в разговор еще один бузовнинец, показывая десятки деревьев этой редкой породы, которые кажутся обожженными огнем.

Какое-то время в поселке считали, что зеленые насаждения вымирают из-за подмыва корней грунтовыми водами. Но потом местные знатоки-садоводы заметили, что, во-первых, тогда бы гибли все деревья, а не только сосны, а во-вторых, практически все посадки находятся на возвышении – 25-27 метров над уровнем моря. В ходе журналистского расследования выяснилось, что проблема с краснокнижными деревьями хорошо известна в отвечающих за озеленение госструктурах - Министерстве экологии и природных ресурсов, Хозяйственном объединении по озеленению города Баку, Министерстве сельского хозяйства и даже в Институте ботаники Национальной академии наук и Агентстве пищевой безопасности. Тем не менее в течение нескольких дней обращения редакции поочередно во все эти ведомства все они перекладывали ответственность друг на друга, всячески уклоняясь от конкретных ответов. Но все же удалось выяснить, что в прошлом году по проблеме вымирания эльдарских сосен в Баку была создана специальная комиссия, в которую вошли специалисты из всех перечисленных госучреждений. После предпринятых исследований эта комиссия пришла к выводу, что эльдарская сосна на Апшероне подверглась какой-то болезни, которая, к несчастью, прямо как коронавирус, быстро распространяется. Было принято решение погибшие деревья выкорчевывать и сжигать. Более того, в помощь спецкомиссии организовали своего рода оперативную группу, которая должна была выявлять и немедленно уничтожать высохшие растения, дабы предотвратить распространение губительной болезни. Но, как убедились журналисты, в парках и на улицах так и высятся безжизненные сосны… Парадоксально, но чиновники, которые за одну ночь готовы вырубить или дать разрешение на вырубку деревьев на обширных участках под строительство вилл и многоэтажек, на этот раз не спешат и спокойно взирают, как, заражаясь друг от друга, гибнут уникальные посадки. Болезнь, убившая сотни сосен, продолжает распространяться по Баку и его окрестностям. В свое оправдание специалисты комиссии заявляют, что такое происходит не только в Азербайджане – в Грузии, к примеру, с эльдарскими соснами та же внушающая неподдельный ужас проблема. Надо заметить, что грузинские бюрократы мало чем отличаются от азербайджанских, и там и тут главное - создать комиссию и отписаться. Но в соседней стране ситуацию взяли в свои руки активисты, которые требуют от чиновников чуть не ежедневных отчетов о проделанной работе, выяснения причин странного заболевания и сами выявляют каждое подвергшееся недугу дерево. По их настоянию Грузия даже пригласила специалистов из Германии, чтобы те помогли разобраться в происходящем. А вот наши «зеленые защитники» почему-то считают, что их дело только «сигнализировать», а уж дальше забота чиновников. «Немецкие специалисты рекомендовали вырубить высохшие деревья с соблюдением определенных санитарных норм, а живые опрыскивать специальными препаратами. Есть надежда, что в результате этих мер болезнь отступит. При подготовке плана спасения эльдарской сосны нужно обязательно учитывать и фактор глобального потепления», - сообщил один из экоактивистов, устроивших по этому поводу пикет у здания тбилисской мэрии. К этому, между прочим, давно призывает и директор Центрального ботанического сада Национальной академии наук Азербайджана Вахид Фарзалиев. Он уверен, что нужно немедленно вырубить больные деревья, а через некоторое время на их месте высадить новые саженцы.

Как заявил haqqin.az доктор биологических наук В.Фарзалиев, засохшие деревья являются источником болезни, они заражают растущие рядом здоровые особи и представляют серьезную опасность для окружающей среды. Хотя в биологическом плане даже те, что растут вблизи от погибших, уже ослабли и спасти их с каждым днем все сложнее. «Насколько сосны устойчивы к засухе, настолько они и уязвимы к антропогенным воздействиям и загрязнению окружающей среды. В последнее время из-за изменения климата резко увеличилось число засушливых дней. Вдобавок к этому зимы стали намного теплее, а деревьям нужен холод, чтобы бороться с паразитами и болезнями. Каждую весну они фактически самообновляются. Совокупность всех этих негативных факторов и привела к тому, что на растениях активизировались грибковые заболевания, различные паразиты и насекомые. Грибки очень быстро ослабляют деревья, отчего они и засыхают», - считает специалист. А о том, что нужно срочно принимать меры для спасения эльдарских сосен, да и других апшеронских эндемиков (растения, произрастающие в определенном регионе – ред.) Фарзалиев, оказывается, предупреждал давно. «Вымирание эльдарских сосен наблюдается и в Средней Азии, Европе, России, Грузии. Большинству высаженных в Азербайджане деревьев этой породы 60-70 лет, то есть они по биологическим меркам довольно старые. Но это не значит, что мы должны равнодушно относиться к их гибели», - считает он.

Вполне возможно, полагает Фарзалиев, что процесс вырубки затягивается, потому что никто не хочет брать на себя ответственность, опасаясь недовольства в обществе. Но ведь населению можно все объяснить, тем более что высыхание сосен – наглядный факт. «Этот процесс уже идет и на Баилово, и если его вовремя не остановить, болезнь перекинется на Аллею шехидов, а оттуда в Центральный ботанический сад. И одной вырубки мало – всю зараженную древесину необходимо уничтожать, а не просто выкидывать на свалку», - сказал ученый. Председатель правления Агентства государственной экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров тоже признался haqqin.az, что проблема эльдарских сосен в Баку существует уже долгое время. «В начале прошлого года мы обнаружили, что неумолимо засыхают эльдарские сосны, высаженные в парках и вдоль дорог. Сначала причину такого негативного явления пытались обнаружить самостоятельно, но потом пришли к выводу о необходимости специальной комиссии, которая бы основательно расследовала возникшую проблему. В комиссию вошли представители Минэкологии и природных ресурсов, Хозобъединения по озеленению Баку, Минсельхоза, связанных с флорой институтов Национальной академии наук, Агентство пищевой безопасности. Были проведены исследования в различных частях города. А вскоре выяснилось, что эта беда постигла весь Южный Кавказ», - сообщил Ганбаров. За дело взялся и министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, поручив специалистам ведомства взять для лабораторных исследований пробы пораженной древесины, почвы и др. Выяснилось, что в корне деревьев образуется грибок, который постепенно убивает дерево. Чем больше дерево заражено этим грибком, тем больше паразитов и червей его атакуют. «Мы перепроверили результаты анализов в нескольких лабораториях, - подчеркивает глава экоэкспертизы. - Болезнь была выявлена преимущественно на эльдарских соснах и в определенной степени на кипарисах. Было также установлено, что болезни больше подвержены взрослые особи. Дополнительно была создана группа из 12 специалистов, которая более пристально стала исследовать это заболевание», - сказал председатель агентства.