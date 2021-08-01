Эрдоган предложил возродить геополитический треугольник Анкара-Баку-Тбилиси
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщает Анадолу.
Во время беседы с главой грузинского правительства, Эрдоган расценил геополитическую миссию Грузии в качестве ключа к региональному сотрудничеству. Наряду с этим, президент Турции предложил возродить успешный формат политико-экономического сотрудничества Турции, Азербайджана и Грузии на уровне глав государств и правительств.