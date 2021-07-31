Армянский чиновник из приграничной с Азербайджаном области разделся в соцсетях

В последнее время название приграничной с Азербайджаном армянской области – Гегаркуник на слуху у азербайджанских читателей. Именно в этой области часто нарушается режим прекращения огня.

Однако напряженная ситуация на границе с Азербайджаном не отвлекла чиновника местной администрации от мирских утех. Еще один факт, свидетельствующий о разложении армянской власти на всех уровнях. В армянских СМИ появились обнаженные фотографии чиновника администрации Гегаркуникской области. Об этом сообщает издание Shamshyan.com.

54-летний чиновник из администрации Гегаркуникской области в соцсети Facebook познакомился с гражданкой России Алиной Пасселин. Во время искреннего общения по просьбе этой пользовательницы фейсбука чиновник разделся догола, и Пасселин удалось заснять его на видео. После чего начался шантаж, и девушка потребовала у чиновника 1500 долларов США, пригрозив, что если не получит денег, то опубликует видео на страницах родственников чиновника в Facebook.

Спустя некоторое время с аналогичным предложением к чиновнику обратился другой пользователь по имени «Петрос Карапетян». Однако чиновник сельской администрации сообщил ему, что у него нет таких денег, но обязательно попытается их найти. После чего скрытая съемка стала достоянием всей армянской общественности.

Управление полиции Гегаркуникского областного управления возбудила уголовное дело по факту шантажа. Идет расследование.