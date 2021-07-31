Дожили! Азербайджанских борцов на Олимпиаде разгромили соперники из Нигерии и Кыргызстана фото, обновлено 08:30

Отдел спорта

Еще одно разгромное поражение азербайджанского борца.

Рафик Гусейнов (77 кг) в четвертьфинале проиграл киргизу Акжолу Махмудову со счетом 1:9.

Если Махмудов выйдет в финал, то у Гусейнова будет шанс побороться за бронзу.

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В греко-римской борьбе Рафик Гусейнов (77 кг) с большим трудом в 1/8 финала победил шведа Алекс Мичела Бьюрберг Кессидиса.

Поединок завершился вничью 1:1, но благодаря тому, что Рафик свой балл набрал последним, именно он стал победителем.

В четвертьфинале Гусейнов встретится с Акжолом Махмудовым из Кыргызстана.

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Сегодня на Олимпиаде в Токио для Азербайджана наконец-то стартовал турнир по борьбе.

Первой среди наших представителей на ковер вышла Элис Манолова, выступающая в весовой категории до 68 кг. В 1/8 финала она встречалась с Блессинг Оборудуду из Нигерии и потерпела разгромное поражение – 13:2.

Если нигерийка выйдет в финал, то у Маноловой будет шанс побороться за бронзу.

Чуть позже на ковер выйдет борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг). Его соперником в 1/8 финала будет Алекс Мичел Бьюрберг Кессидис из Швеции.