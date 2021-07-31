Дожили! Азербайджанских борцов на Олимпиаде разгромили соперники из Нигерии и Кыргызстана фото, обновлено 08:30
Еще одно разгромное поражение азербайджанского борца.
Рафик Гусейнов (77 кг) в четвертьфинале проиграл киргизу Акжолу Махмудову со счетом 1:9.
Если Махмудов выйдет в финал, то у Гусейнова будет шанс побороться за бронзу.
* * * 07:48
В греко-римской борьбе Рафик Гусейнов (77 кг) с большим трудом в 1/8 финала победил шведа Алекс Мичела Бьюрберг Кессидиса.
Поединок завершился вничью 1:1, но благодаря тому, что Рафик свой балл набрал последним, именно он стал победителем.
В четвертьфинале Гусейнов встретится с Акжолом Махмудовым из Кыргызстана.
* * * 07:37
Сегодня на Олимпиаде в Токио для Азербайджана наконец-то стартовал турнир по борьбе.
Первой среди наших представителей на ковер вышла Элис Манолова, выступающая в весовой категории до 68 кг. В 1/8 финала она встречалась с Блессинг Оборудуду из Нигерии и потерпела разгромное поражение – 13:2.
Если нигерийка выйдет в финал, то у Маноловой будет шанс побороться за бронзу.
Чуть позже на ковер выйдет борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг). Его соперником в 1/8 финала будет Алекс Мичел Бьюрберг Кессидис из Швеции.