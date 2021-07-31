Отдел спорта 08:30

Еще одно разгромное поражение азербайджанского борца. Рафик Гусейнов (77 кг) в четвертьфинале проиграл киргизу Акжолу Махмудову со счетом 1:9. Если Махмудов выйдет в финал, то у Гусейнова будет шанс побороться за бронзу. * * * 07:48 В греко-римской борьбе Рафик Гусейнов (77 кг) с большим трудом в 1/8 финала победил шведа Алекс Мичела Бьюрберг Кессидиса.

Поединок завершился вничью 1:1, но благодаря тому, что Рафик свой балл набрал последним, именно он стал победителем. В четвертьфинале Гусейнов встретится с Акжолом Махмудовым из Кыргызстана. * * * 07:37 Сегодня на Олимпиаде в Токио для Азербайджана наконец-то стартовал турнир по борьбе.