5-кратный чемпион бакинской Исламиады Руслан Лунев на Олимпиаде не смог подняться выше 20-го места

Азербайджанский стрелок Руслан Лунев вновь не смог преодолеть квалификационный барьер на Олимпиаде в Токио.

В стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров он по итогам двух дней отбора набрал 567 очков и занял 21-е место, не попав в финальную шестерку.

Ранее Лунев выступал в стрельбе из пневматического пистолета, где занял 20-е место. Таким образом, наш 5-кратный победитель Исламиады-2017 в Баку на куда более серьезных соревнованиях – Олимпийских играх – дважды не смог подняться выше 20-й позиции.