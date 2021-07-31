5-кратный чемпион бакинской Исламиады Руслан Лунев на Олимпиаде не смог подняться выше 20-го места
Азербайджанский стрелок Руслан Лунев вновь не смог преодолеть квалификационный барьер на Олимпиаде в Токио.
В стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров он по итогам двух дней отбора набрал 567 очков и занял 21-е место, не попав в финальную шестерку.
Ранее Лунев выступал в стрельбе из пневматического пистолета, где занял 20-е место. Таким образом, наш 5-кратный победитель Исламиады-2017 в Баку на куда более серьезных соревнованиях – Олимпийских играх – дважды не смог подняться выше 20-й позиции.