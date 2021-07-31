Россия и Узбекистан проводят учения на границе с Афганистаном

Совместные учения России и Узбекистана, в рамках которых страны отработают задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном, начались на горном полигоне Термез в Узбекистане.

«...Заместитель начальника штаба Центрального военного округа генерал-майор Николай Терещенко и заместитель министра обороны Республики Узбекистан по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также выразили уверенность в том, что совместное учение еще больше укрепит двустороннее российско-узбекское сотрудничество», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Центрального военного округа.

В пресс-службе также заявили, что Россия увеличила численность воинского контингента на совместных трехсторонних учениях, которые пройдут с 5 по 10 августа в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Всего в совместных практических действиях от России, Узбекистана и Таджикистана будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.