Спустя несколько дней Евросоюз решил протянуть руку помощи Турции

Евросоюз направит в Турцию два спецсамолета для тушения лесных пожаров, которые бушуют в этой стране уже несколько дней. Один самолет будет перебазирован из Испании, другой - из Хорватии, сообщили в Брюсселе в воскресенье, 1 августа. Об этом пишет Дойче велле.

Между тем комиссар ЕС по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич на своей странице в Twitter написал, что ЕС направит три пожарных самолета для оказания помощи в тушении продолжающихся пожаров в Турции.

Ленарчич отметил, что ЕС полностью солидарен с Турцией в связи с продолжающимися пожарами. Он поблагодарил Хорватию и Испанию за отправку трех противопожарных самолетов Canadair. Испания отправит два самолета, Хорватия - один.

По его словам, европейские власти постоянно контактируют с властями Турции по этому поводу.