Столкновения сторонников и противников "Хезболлы" в Ливане

В Ливане произошли вооруженные столкновения между сторонниками и противниками "Хезболлы", погибли пять человек, еще десять ранены. Об этом сообщает агентство Синьхуа в понедельник, 2 августа.

Согласно сообщению, противостояние началось во время похорон одного из сторонников "Хезболлы" на юге Бейрута.

"Власти Ливана проводят работу по снижению напряженности в регионе, где были развернуты военные", - пишет агентство.

Красный крест призвал прекратить огонь, чтобы раненые могли получить медицинскую помощь.