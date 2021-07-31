Как сообщалось ранее, в Ереване проходит первое заседание новоизбранного парламента Армении. До формирования нового руководства Национального собрания его заседание ведет старший по возрасту депутат. Это представитель курдской общины Армении Князь Гасанов, передают армянские СМИ.

Заседание проходит под временным председательством представителя курдской общины Армении Князя Гасанова – самого взрослого депутата.

На первом заседании присутствуют католикос всех армян Гарегин II и президент Армении Армен Саркисян.

СМИ отмечают, что представители оппозиции пришли на заседание парламента в белых майках, на которых распечатаны черно-белые фотографии их товарищей с надписью «политзаключенные».