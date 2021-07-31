Первое заседание нового парламента Армении открыл Князь Гасанов обновлено
Как сообщалось ранее, в Ереване проходит первое заседание новоизбранного парламента Армении. До формирования нового руководства Национального собрания его заседание ведет старший по возрасту депутат. Это представитель курдской общины Армении Князь Гасанов, передают армянские СМИ.
Заседание проходит под временным председательством представителя курдской общины Армении Князя Гасанова – самого взрослого депутата.
На первом заседании присутствуют католикос всех армян Гарегин II и президент Армении Армен Саркисян.
СМИ отмечают, что представители оппозиции пришли на заседание парламента в белых майках, на которых распечатаны черно-белые фотографии их товарищей с надписью «политзаключенные».
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В Ереване сегодня пройдет первое заседание нового состава парламента Армении, избранного на внеочередных выборах 20 июня.
Армянские Telegram-каналы со ссылкой на размещенную на сайте парламента информацию пишут, что в повестке первой сессии - семь вопросов. Депутаты выберут спикера и трех вице-спикеров, создадут комиссии. Также будет обсужден проект закона об изменении структуры правительства и вопрос об одобрении программы его деятельности.