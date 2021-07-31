Полиция не пустила на свадьбы тысячи гостей

За прошедшие выходные в Азербайджане 5 263 человек не были допущены на свадебные торжества из-за отсутствия паспортов COVID-19. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

31 июля и 1 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 640 свадебных торжеств в Баку и на территории республики. Мониторинг охватил 475 дворцов торжеств, 165 частных домов.

В результате мониторинга за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 185 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях. Материал об одном человеке направлен в суд для рассмотрения.