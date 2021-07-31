Жеребьевка еврокубков: определяются соперники «Нефтчи» и «Карабаха»

Отдел спорта 10:07

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф футбольных еврокубков. Азербайджанских любителей футбола больше интересует распределение команд в Лиге Европы и Лиге конференций, где у нас есть представители – «Нефтчи» и «Карабах» соответственно. Жеребьевка Лиги Европы начнется в 15:00 по бакинскому времени, Лиги конференций – в 16:00.

Напомним, уже завтра «Нефтчи» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет в Баку с финским клубом ХИК. Ответная игра состоится в Хельсинки 12 августа. А «Карабах» первую игру против кипрского клуба АЕЛ проведет 5 августа в Ларнаке. Ответный матч пройдет в Баку 12 августа. Итак, победитель пары «Нефтчи» - ХИК в раунде плей-офф Лиги Европы может сыграть со следующими соперниками: «АЗ Алкмаар» (Голландия), «Фенербахче» (Турция), «Заря» (Украина), «Антверпен» (Бельгия), «Штурм» (Австрия), «Рандерс» (Дания), а также проигравшие в парах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Легия» (Польша), «Ференцварош» (Венгрия) - «Славия» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция) – «Лудогорец» (Болгария), «ЧФР Клуж» (Румыния) – «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия) – «Шериф» (Молдова), «Мальме» (Швеция) – «Рейнджерс» (Шотландия). Проигравший же в противостоянии чемпионов Азербайджана и Финляндии отправится в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем одной из пяти следующих пар 3-го квалификационного раунда этого турнира: «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Торсхавн» (Фареры), «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Фола» (Люксембург), «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Теута» (Албания), «Рига» (Латвия) – «Хайбернианс» (Мальта), «Приштина» (Косово) – «Буде-Глимт» (Норвегия).