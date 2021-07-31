Армяне сегодня стреляли по Нахчывану

2 августа примерно в 03:27 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем противник был подавлен.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск.