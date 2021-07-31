В Афганистане уничтожили сотни талибов

Подразделения Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ) ликвидировали за минувшие сутки 455 боевиков движения "Талибан" и ранили 232. Об этом сообщило Министерство обороны Афганистана на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

Армия ведет ожесточенные бои в провинциях Нангархар, Пактия, Пактика, Логар, Кандагар, Герат, Фарьяб, Джаузджан, Балх, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа. Особенно напряженное противоборство разворачивается за город Герат - третий по величине населенный пункт в Афганистане, где талибы вошли в центральные кварталы. АНСОБ перебросили в Герат отряды спецназа в качестве подкрепления. Ночью была отбита попытка штурма городской тюрьмы.