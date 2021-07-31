В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» в Азербайджане продолжается процесс вакцинации. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в совместном сообщении Министерства здравоохранения Азербайджана, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

В заявлении отмечается, что с 9 августа начнется выдача «Сертификата о противопоказании» лицам, имеющим противопоказания к вакцинам, разрешенным к применению в Азербайджане. Для получения «Сертификата о противопоказании» следует обратиться в поликлиники по месту жительства. Поликлиника представит информацию об этих гражданах специальной комиссии, созданной Министерством здравоохранения. На основании заключения комиссии будет принято решение о выдаче гражданину «Сертификата о противопоказании».

Указанные структуры обращаются к гражданам, не имеющим противопоказаний: анализ результатов исследований, проводимых в мире и в Азербайджане, еще раз показывает, что наиболее эффективным способом защиты от новых и стремительно распространяющихся опасных видов вируса является вакцинация. Помимо вакцинации должны соблюдаться и такие правила, как соблюдение физической дистанции, использование масок и гигиена рук.