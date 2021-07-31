О том, какие проблемы на самом деле существуют и как проблему бездомных животных можно решить с точки зрения бизнеса и коммерческой эффективности, рассказал бизнес-тренер, а также эксперт в области высоких технологий Теймур Куцеба.

Бездомные животные — постоянные обитатели современных городов. С одной стороны, на улицах Баку и других городов Азербайджана десятки тысяч бездомных кошек и собак, хотя, возможно, и больше, их, скорее всего, никто и никогда не считал. Голодные и больные, они выживают как могут. С другой - в кризисные времена тяжело приходится прежде всего некоммерческим организациям, частным приютам для собак и кошек - они сегодня с трудом выживают и вынуждены порой распускать часть своих питомцев "на волю" либо и вовсе закрываются, плодя и без того немалое число бездомных животных.

- Что вы думаете о проблеме бездомных животных?

- Конечно, существует много разновидностей бездомных животных и к каждому типу нужен отдельный подход. Сейчас я бы конкретно хотел поговорить о собаках и кошках, так как они составляют львиную долю всех городских бездомных животных. В первую очередь необходимо понимать, что не существует единой проблемы бездомных животных (БЖ). Это ряд взаимосвязанных проблем:

БЖ, перемещаясь с места на место в поисках еды, воды и укрытия, – становятся причиной большого количества ДТП, в том числе с летальным исходом для людей; БЖ являются переносчиками и распространителями достаточно большого количества заболеваний, опасных в том числе и для людей; БЖ зачастую испытывают голод и жажду, а как известно – голодное животное всегда агрессивнее сытого, что также провоцирует нежелательные инциденты и нападения на людей; Нарушаются права и самих БЖ - они голодают, болеют, их мучают и травмируют, убивают.

Также надо сознавать, что бездомные животные – это следствие, а не первопричина. Безответственность, недальновидность и равнодушие людей являются первопричиной. В первую очередь неконтролируемое размножение, брошенное нежеланное потомство и неправильное отношение человека к друзьям нашим меньшим привело к появлению данной проблемы в городских экосистемах.

А самое главное – данный вопрос существует по всему миру на протяжении веков, и не нужно жить утопической идеей светлого будущего, где бездомных животных на улицах городов не останется вовсе. Они есть и будут всегда. Необходимо контролировать их размножение, то бишь их количество, миграцию и ареал обитания, а также снизить их пагубное влияние на городскую среду и экосистему, обеспечив им при этом достойное и здоровое проживание среди нас.

- Почему решение данного вопроса сейчас, по вашему мнению, недостаточно эффективно?

- Мы живем в мире, где любое действие измеряется финансовой прибылью или убытками. Это данность, и с ней надо смириться. Поэтому и к решению данного вопроса надо подходить именно с этой точки зрения. Однако, мне кажется, сейчас это не так. Также немаловажный фактор заключается еще и в том, что отсутствует стратегическое, долгосрочное и инфраструктурное видение данного вопроса. Надо решать весь комплекс проблем, от первой – появление БЖ на улице (рождение/отказ хозяина), далее - проживание (место жительства); питание, здоровье, безопасность, вплоть до смерти. При этом надо еще обеспечивать соблюдение законов и норм в отношении животных, решать сопутствующие вопросы и проблемы.

- Как бы вы решали данную проблему, будь у вас соответствующие полномочия и возможности?

- Надо смотреть с двух направлений. С точки зрения государства я бы создал специализированное агентство – как показала практика последних лет, такие узконаправленные агентства с четко поставленными задачами работают намного эффективнее классических государственных органов. Модернизировал бы законодательную базу, подумал бы над льготами для частного бизнеса, чтобы вовлечь его в данную проблему. Начал бы долгосрочную просветительную кампанию для граждан. Привлек бы средства международных организаций и частных фондов. Мобилизовал бы волонтерские группы. Создал бы единый центр по мониторингу и контролю за всеми вытекающими из данного вопроса проблемами. С точки зрения бизнеса я бы вписал определенные инициативы в свой маркетинговый план, в частности в области КСО. Для производств и больших ритейл-сеток я бы подумал над способом сокращения костов по утилизации продукции. Знаете, продукцию, которая занимает долго место на складе, либо ее срок годности истекает, – приходиться утилизировать, иногда путем ее физического уничтожения - это достаточно большие косты, но часть этой продукции могла бы пойти на содержание БЖ, в частности на питание, тогда можно было бы сократить эти затраты, в то время как оставшуюся часть затрат перебросить на маркетинговые статьи – тем самым еще и оптимизировав общий бюджет.

- Не могли бы привести пример какой-нибудь рабочей, на ваш взгляд, схемы?

- Хорошо, допустим государство объявило, что предоставляет земельные участки и определенные льготы, субсидии для частного бизнеса под открытие приютов. Для государства это хорошо тем, что, во-первых, не надо тратить огромные бюджетные деньги, во-вторых, оно мотивируют к решению текущих проблем дополнительные силы в виде частных компаний, а как следствие - еще и распределяет контроль и ответственность более эффективно. Компании же, построившей такой приют, выгодно, ибо она получила государственные субсидии и дотации, какое-либо освобождение от налоговых обязательств в виде льгот определенное место, где могла бы совместить приют со своей основной коммерческой деятельностью. Ну и в целом – новые рабочие места, меньше бездомных животных и т.д. Конечно, это не так легко и существуют еще десятки вещей, о которых я не упомянул, но в общем приближении схема могла бы выглядеть как-то так. Конечно, понастроить тысячу приютов это тоже не лучший вариант решения проблемы. Надо заниматься одновременно и строительством приютов (клиник), и стерилизацией имеющихся БЖ, и просветительной работой с населением.

- Какие, по-вашему, существуют самые острые проблемы на сегодняшний день в данном вопросе?

- Вот вижу, как мучают кошку или собаку – а куда мне обратиться? Заявление в полицию писать? Или есть больное/раненое животное, но денег на лечение у меня нет, куда мне его отвезти? Кому отдать? Или, например, я готов помогать деньгами, но не хочу отдавать деньги мошенникам, - а где список аккредитованных приютов с прозрачной бухгалтерией? Или я хочу взять для своего ребенка животное из приюта, но хочу, чтоб оно было здоровое, привитое – где гарантия, что мне не подсунут кота в мешке и мое благое намерение не обернется блохами и лишаем, а то и бешенством для ребенка? Как кормить БЖ, которые живут рядом, - просто бросать еду на пол? Ответы на эти вопросы и есть список текущих острых проблем на мой взгляд. Хочу уточнить, что, конечно же, в этом направлении предпринимаются шаги как с государством, так и частным бизнесом, но из-за того, что они не долгосрочные и не инфраструктурные, их влияние на проблему в целом малозначительное.

Главное, не забывать - они живые существа, они чувствуют все - и любовь, и боль, они и их жизнь - это наша ответственность и наш выбор!