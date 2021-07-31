Сотрудники Имишлинского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqq in.az в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, в полицию поступила информация о том, что на пустыре, расположенном на территории села Агамаммедли, высажены кусты конопли, содержащие наркотические вещества.

В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан житель села Мурадханлы Рахиб Гусейнов, занимающийся культивацией наркосодержащих растений на указанной территории. Во время задержания Р.Гусейнов открыл огонь в воздух из огнестрельного оружия и попытался скрыться с места происшествия. Однако его попытка была оперативно пресечена сотрудниками полиции.

В ходе осмотра территории были обнаружены сушеная марихуана весом 10 килограммов 200 граммов и 127 кустов конопли, выращенных с помощью специальных агротехнических процедур, а также ружье марки «ТОЗ» без соответствующих документов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, расследование продолжается.