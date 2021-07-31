Отдел спорта 11:15

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая накануне заявила о попытках тренерского штаба насильно вернуть ее из Японии в Беларусь, провела ночь в отеле в токийском аэропорту Ханэда. Она в безопасности, под защитой властей Японии, сообщили в Международном олимпийском комитете. Официальный представитель МОК Марк Адамс объяснил, что нужно полностью разобраться в ситуации, прежде чем говорить о каких-то санкциях в отношении белорусского НОК.

«Все произошло только 10-11 часов назад, поэтому главное, что нам нужно было сделать – убедиться, что с ней все хорошо, спросить, что ей необходимо, выяснить, кто с ней, что случилось. Прозвучало много обвинений, и они продолжают звучать, поэтому нам сначала надо понять, что происходит, нам нужно получить полную картину происходящего. Похищение? Она общалась с полицией в аэропорту. Если в этом деле есть криминальный оттенок, то это дело полиции», - приводит слова Адамса ТАСС. Представитель МОК отметил, что в НОК Беларуси уже был направлен соответствующий запрос. Напомним, с чего все начиналось. Кристина Тимановская должна была бежать на Олимпиаде на дистанции 200 метров, но накануне белорусская делегация внезапно приняла решение отправить атлетку домой. Ей срочно купили билет на самолет и отправили в аэропорт Токио. В сборной Беларуси заявили, что Тимановскую отстранили от соревнований по заключению врачей об эмоционально-психологическом состоянии. Тимановская в аэропорту Токио обратилась в полицию. «Я прошу МОК о помощи, на меня было оказано давление и меня пытались вывезти из страны без моего согласия. Прошу МОК вмешаться в это».