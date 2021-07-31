Польша предложила убежище белоруске Тимановской, спортсменка согласилась продолжение скандала на Олимпиаде
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая накануне заявила о попытках тренерского штаба насильно вернуть ее из Японии в Беларусь, провела ночь в отеле в токийском аэропорту Ханэда. Она в безопасности, под защитой властей Японии, сообщили в Международном олимпийском комитете.
Официальный представитель МОК Марк Адамс объяснил, что нужно полностью разобраться в ситуации, прежде чем говорить о каких-то санкциях в отношении белорусского НОК.
«Все произошло только 10-11 часов назад, поэтому главное, что нам нужно было сделать – убедиться, что с ней все хорошо, спросить, что ей необходимо, выяснить, кто с ней, что случилось. Прозвучало много обвинений, и они продолжают звучать, поэтому нам сначала надо понять, что происходит, нам нужно получить полную картину происходящего. Похищение? Она общалась с полицией в аэропорту. Если в этом деле есть криминальный оттенок, то это дело полиции», - приводит слова Адамса ТАСС.
Представитель МОК отметил, что в НОК Беларуси уже был направлен соответствующий запрос.
Напомним, с чего все начиналось. Кристина Тимановская должна была бежать на Олимпиаде на дистанции 200 метров, но накануне белорусская делегация внезапно приняла решение отправить атлетку домой. Ей срочно купили билет на самолет и отправили в аэропорт Токио. В сборной Беларуси заявили, что Тимановскую отстранили от соревнований по заключению врачей об эмоционально-психологическом состоянии.
Тимановская в аэропорту Токио обратилась в полицию. «Я прошу МОК о помощи, на меня было оказано давление и меня пытались вывезти из страны без моего согласия. Прошу МОК вмешаться в это».
Спортсменка утверждает, что ее возмутило поведение руководства сборной Беларуси. Из-за их просчета с графиком сдачи допинг-тестов к Олимпийским играм не были допущены две белорусские спортсменки к эстафете 4 по 400 метров. Чтобы все-таки выйти на старт, на эту дисциплину заявили Кристину Тимановскую, которая бегает 200 метров. Сама она об этом узнала случайно. Ее возмутило то, что ее неожиданно включили в забег, участие в котором она не планировала. Более того, она никогда не бегала 400 метров. Кристина написала гневный пост в Instagram, который, судя по всему, и стал причиной отправки спортсменки обратно в Минск.
По словам Тимановской, ей дали 40 минут на сборы. Она всячески затягивала процесс и одновременно списывалась с родными, вырабатывая план.
Между тем руку помощи спортсменке после Чехии протянула и Польша. Официальный представитель МИД Польши Марцин Пшидач написал в Twitter, что Тимановской «предложили гуманитарную визу и она может свободно продолжать свою спортивную карьеру в Польше, если захочет».
Тимановская уже подала документы на предоставление политического убежища в Польше. Об этом рассказал Александр Опейкин из Белорусского фонда спортивной солидарности в эфире «Настоящего Времени».