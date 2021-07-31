Нефть подешевела на коронавирусных опасениях

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне растущих опасений по поводу распространения коронавирусного штамма «дельта».

На утро понедельника стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,99% – до 74,66 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,92% – до 73,27 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Инвесторы опасаются, что распространение штамма «дельта» может помешать восстановлению экономики. По словам аналитиков ANZ, которых цитирует Wall Street Journal, из-за всплеска случаев очень заразного штамма пострадал, в частности, спрос на поездки в связи с низкими показателями вакцинации в таких странах, как Индонезия и Таиланд.