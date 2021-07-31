В Афганистане не против охраны аэропорта Кабула Турцией

Власти Афганистана не выступают против охраны международного аэропорта Кабула Турцией после вывода войск США, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари.

"Но согласие от афганской стороны в этом вопросе является одним из условий. Правительство Афганистана в этом вопросе с Турцией не имеет никаких проблем", - заявил Шинвари.

Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что правительство не против подобного развития событий.