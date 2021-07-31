Большинство пожаров в Турции локализовано

Усилиями пожарных служб локализованы 122 из 129 лесных пожаров в 35 провинциях Турции. Об этом сообщил в понедельник глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун, передает Anadolu.

Борьба с лесными пожарами, охватившими Турцию, продолжается, мобилизованы все государственные возможности, отметил Алтун.

«Турция - сильная страна. Наше государство крепко стоит на ногах. Как отметил наш президент, все наши потери, за исключением человеческих жертв, будут возмещены», - подчеркнул Алтун.