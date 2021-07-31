AZAL опровергает и предупреждает...

В ряде СМИ и социальных сетях распространилось не соответствующее действительности сообщение об использовании Национальным авиаперевозчиком Азербайджана воздушного пространства над Зангезуром на маршруте Баку - Нахчыван.

Как сообщили haqqin.az в AZAL, «Азербайджанские Авиалинии» официально сообщают, что воздушного коридора над Зангезуром пока не существует и это пространство никак не используется авиакомпаниями.

AZAL призывает СМИ не доверять непроверенной информации и обращаться только к официальным источникам.

В сообщении авиаперевозчика отмечается, что «Азербайджанские Авиалинии» оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования данных провокационных действий, а именно распространения заведомо ложной информации.