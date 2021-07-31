Первое заседание и первая перепалка в парламенте Армении

На первом заседании новоизбранного парламента Армении произошла перепалка, причиной которой стал вопрос о находящихся под арестом депутатах блока "Армения", сообщает Sputnik Армения.

Представители блока отметили, что парламент не может избирать руководство в отсутствие (в условиях ареста) двоих парламентариев. Кроме того, без решения законодательного органа арест к депутатам неприменим. К призыву обеспечить присутствие избранных депутатов присоединился блок "Честь имею".

Представитель большинства "Гражданский договор" заявил, что решение было принято до получения мандата и вопрос не относится к этой ситуации.

Депутаты начали выступать с взаимными претензиями. Ведущий заседание Князь Гасанов несколько раз безуспешно пытался продолжить заседание. В ответ оппозиция начала бить руками по столу.