Закир Гасанов приказал пресекать любые провокации Армении на границе

На Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание, в котором приняли участие замминистра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, другие должностные лица.

Пресс-служба Минобороны сообщает, что З.Гасанов, коснувшись последних событий на Кельбаджарском направлении армяно-азербайджанской государственной границы, приказал быть готовыми к разного рода провокациям, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении, и немедленно пресекать их.

Министр потребовал уделять внимание вопросам уточнения боевых планов, проведения мероприятий по приведению войск в высокую степень боеготовности и их перегруппировке в ходе интенсивных учений и тренировок, а также боевого и материально-технического обеспечения.