Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Ранее парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Армении кандидатуру Пашиняна. По Конституции Армении президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством

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Партия «Гражданский договор» выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщила депутат Назели Багдасарян на своей странице в Facebook.

Отмечается, что партия «Гражданский договор» предложила президенту Армении Армену Саркисяну назначить Пашиняна премьер-министром. Сейчас он исполняет обязанности премьера.

Согласно Конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Правительство формируется в течение 15 дней после назначения премьера.