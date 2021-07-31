От COVID-19 за сутки скончались 785 россиян

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 508, до 6 312 185. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,38%.

За сутки выписаны 14 893 человека после COVID-19, за все время - 5 640 783.

Число смертей возросло за сутки на 785 против 789 днем ранее, до 160 137. Условная летальность возросла до уровня 2,54%, следует из данных штаба.