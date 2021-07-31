Пять килограммов наркотиков в Ярдымлы: это вам не хухры-мухры фото
Сотрудники Ярдымлинского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщили haqqin.az в Ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан житель села Зевин Рамиль Бейбудов, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. В ходе досмотра его дома было обнаружено и изъято около трех килограммов наркотического опия, два килограмма 83 грамма психотропного вещества метамфетамин, известного как «паты» или «шюшя», а также 48 таблеток метадона. В ходе расследования выяснилось, что Р.Бейбудов приобрел наркотическое средства и психотропные вещества через гражданина одной из зарубежных стран и должен был организовать его доставку определенным лицам.
По данному факту продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.