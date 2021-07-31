В Париже гнев протестующих «охлаждали» слезоточивым газом и резиновыми пулями. Людей это не пугает, и парижан поддерживает вся Франция. Макрону удалось невозможное – в ненависти к нему страна стала единой, рабочие и буржуа, стар и млад, католики и мусульмане выходят рука об руку, чтобы сказать все что они думают о своем президенте.

Макрон ввёл так называемый санитарный пропуск: без него с августа не пустят в бары, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолёты. Кроме того, введена обязательная вакцинация для медиков. Франция ответила массовыми протестами.

И не нужно представлять французов какими-то мракобесами-«антипрививочниками». Они прекрасно осознают необходимость вакцинации и не намерены от нее отказываться. Причиной протестов является то тупое использование административного ресурса, которое власти используют для принуждения к прививкам. Вместо общественного диалога и убеждения – запреты и репрессии. К такому Франция не привыкла и потому выходит на улицы.

Но не коронавирусом единым питается французский массовый протест. «Остановить исламофобию», «Нет справедливости - нет мира», «Мы здесь, даже если расисты этого не хотят» и «Даже если Макрон не хочет, мы здесь ради чести мусульман и будущего детей», - такие лозунги тоже несут демонстранты. «Закон о республиканских принципах», от которого открестились даже националисты Марин Ле Пэн, добавил маслица в костерок социальной напряженности во Франции, превратив его в костер.

Несмотря на общие формулировки и расплывчатые понятия, а может – и благодаря этому, данный документ станет инструментом беспрецедентного давления на мусульман, которых Макрон и его ближайшее окружение, как кажется, просто хотят выселить из Пятой республики. Понятие религиозной свободы во Франции, некогда одного из лидеров свободного европейского мира, больше нет. С принятием этого закона оно попросту растоптано.

Но если Макрон полагал, что этот закон будет благожелательно воспринят в армии и полиции, – то и здесь он серьезно просчитался. Полицейские во Франции хотят не нагнетания исламофобии, а расширения своих прав в пресечении незаконной деятельности, кто бы этим ни занимался – француз или мигрант. Они требуют защиты государства при применении оружия, при проведении силовых задержаний и прочее. И здесь французский президент попал пальцем в небо.

Политическое банкротство Макрона становится все более очевидным, поскольку кризис Пятой республики принимает уже системный характер. И чем дальше – тем сильнее накаляется ситуация, с чем Париж справится явно не может.