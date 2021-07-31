Людвик Мкртчян и Алеша Хосровян получили по 20 лет тюрьмы за пытки азербайджанцев
В Ясамальском районном суде сегодня завершился судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Людвика Мкртычевича Мкртчяна и Алеши Арамаисовича Хосровяна, пытавших азербайджанских пленных в период первой Карабахской войны.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, cуд вынес обвинительный приговор, согласно которому Людвик Мкртчян и Алеша Хосровян приговорены к 20 годам тюрьмы.
Напомним, что Людвику Мкртчяну и Алеше Хосровяну были предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджана, решением суда они заключены под стражу.