Неизвестные забили до смерти соратника Пашиняна

Неизвестные лица напали на члена правящей фракции "Мой шаг" и Совета старейшин (горсовета) Еревана Армана Антоняна, сообщается на странице фракции в Facebook.

"Ночью 1 августа примерно в 01:00 несколько человек в масках с дубинками и ножами ворвались в дом Армана Антоняна в Котайкской области, жестоко избили его, нанеся ножевые ранения. Состояние Антоняна оценивается как крайне тяжелое, возбуждено уголовное дело", - цитирует Sputnik Армения сообщение фракции.

Других подробностей во фракции не приводят.