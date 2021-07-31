Эльданиз Салимов почти потерял неприкосновенность

Отметим, что генпрокурор Кямран Алиев внес в Милли Меджлис представление с требованием о прекращении иммунитета депутата Эльданиза Салимова.

Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса лишила депутата Эльданиза Салимова неприкосновенности, сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса. Окончательную судьбу Э.Салимова решит Милли Меджлис на своем экстренно созванном пленарном заседании 3 августа 2021 года.

Ранее Генпрокуратурой были рассмотрены поступившие в МВД следственные материалы о применении насилия к сотруднику полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, со стороны депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова в ресторане «Старый Двор» 29 июля.

На основе собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса, расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время проводятся следственные действия.

Накануне Э. Салимов принес извинения общественности.