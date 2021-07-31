Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, находясь с рабочей поездкой в Балканском велаяте (области) страны, ознакомился с поступившими в распоряжение армии новыми военными самолетами и совершил полет на одном из них.

Как сообщает Интерфакс, облачившись в специальный костюм, в полной экипировке военного летчика Бердымухамедов занял место за штурвалом нового легкого штурмовика 29-А Super Tucano, предназначенного для решения задач авиационной поддержки сухопутных подразделений.

В ходе полета туркменский лидер неоднократно сообщал на землю и жестами показывал сопровождавшим его самолетам, что удовлетворен техническими возможностями и состоянием боевой машины.

Согласно данным зарубежных СМИ, лёгкий штурмовик А-29А Super Tucano разработан бразильской фирмой "Эмбраер" на базе учебно-тренировочного самолета ЕМВ-314. Эта боевая машина предназначена для защиты воздушного пространства, ведения разведки, поддержки действий сухопутных войск, а также необходима для обучения военных лётчиков.