Пресс-служба Государственного комитета нацбезопасности Кыргызыстана распространила сенсационную новость о задержании и экстрадиции в Бишкек первого президента Киргизии Аскара Акаева.

Напомним, что после первой цветной революции, завершившейся свержением А.Акаева, экс-президент уехал в Москву и проживал там с марта 2005 года.

Экс-президент Академии наук и бывший первый секретарь ЦК Компартии Кыргызстана находился все эти годы в международном розыске.

Он был задержан в рамках расследования по так называемому делу «Кумтора» - по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.