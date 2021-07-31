Погода на завтра: жара снова набирает обороты
Завтра, 3 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, северный ветер днем сменится южным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 22-25, днем 33-38, в Баку ночью 23-25, днем 36-38 градусов тепла.
Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 25-30%.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов тепла.
Завтра в ряде горных районов Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, местами туман, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 34-39, в горах ночью 14-18, днем 22-27 градусов тепла.
На Апшероне в течение дня ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в целом будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.