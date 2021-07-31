Россия демонстрирует Ирану, что дальше повышать ставки в разговоре с США о восстановлении ядерной сделки уже просто нельзя. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете «Известия» заявил, что у Москвы не вызывает энтузиазма то, что Тегеран наращивает запасы обогащенного урана.

«Иран все дальше отходит от своих обязательств по первоначальному СВПД. Пожалуй, в этом есть какая-то даже иррациональность, потому что если переговоры разрешатся достижением соглашения, все эти отклонения от первоначальной ядерной сделки придется обращать вспять», – сказал высокопоставленный российский дипломат.

Своим упрямством иранцы действительно готовы вывести из себя кого угодно. Если их не устраивает документ в целом, они готовы месяцам ловить в нем «блох», оспаривая каждую запятую или точку. И это если речь идет о простом контракте. Что уж говорить о соглашении такого уровня, как СВПД, именуемого в широких кругах «ядерной сделкой».

На днях иранский коллега Михаила Ульянова, представитель Ирана при международных организациях Казем Гариб Абади обнародовал список того, на что не соглашаются пойти США и какие требования они предъявляют Ирану:

- Вашингтон требует, чтобы Тегеран обязался в будущем пойти на переговоры по своей региональной политике и ракетной программе. Это должно стать условием возобновления ядерной сделки.

- Американцы не готовы снять оружейное эмбарго в отношении Тегерана, что является прямым нарушением резолюции 2231 СБ ООН и ядерной сделки.

- США не согласились снимать санкции, введенные при Трампе, в отношении более 500 иранских физических и юридических лиц.

- Вашингтон отказался обсуждать нанесенный ущерб Ирану в результате незаконного выхода США из ядерного соглашения.

- США выдвинули преувеличенные требования в отношении иранских атомных обязательств, выходящие за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий.

- Американцы отказались гарантировать Ирану, что не повторится ситуация аналогичная выходу правительства Трампа из ядерной сделки.

- Вашингтон не согласен, что он первым должен выполнить все свои обязательства по ядерной сделке, а затем, после верификации этого, Иран возвращается к своим.

Претензии, как видим, весьма серьезные. И хотя здесь есть элемент восточного торга с завышенными исходным требованиями – куда ж без этого – иранцы надеятся, что хотя бы часть из них будет удовлетворена к их выгоде.