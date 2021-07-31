Москва устала и от Тегерана? оперативный комментарий
Россия демонстрирует Ирану, что дальше повышать ставки в разговоре с США о восстановлении ядерной сделки уже просто нельзя. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете «Известия» заявил, что у Москвы не вызывает энтузиазма то, что Тегеран наращивает запасы обогащенного урана.
«Иран все дальше отходит от своих обязательств по первоначальному СВПД. Пожалуй, в этом есть какая-то даже иррациональность, потому что если переговоры разрешатся достижением соглашения, все эти отклонения от первоначальной ядерной сделки придется обращать вспять», – сказал высокопоставленный российский дипломат.
Своим упрямством иранцы действительно готовы вывести из себя кого угодно. Если их не устраивает документ в целом, они готовы месяцам ловить в нем «блох», оспаривая каждую запятую или точку. И это если речь идет о простом контракте. Что уж говорить о соглашении такого уровня, как СВПД, именуемого в широких кругах «ядерной сделкой».
На днях иранский коллега Михаила Ульянова, представитель Ирана при международных организациях Казем Гариб Абади обнародовал список того, на что не соглашаются пойти США и какие требования они предъявляют Ирану:
- Вашингтон требует, чтобы Тегеран обязался в будущем пойти на переговоры по своей региональной политике и ракетной программе. Это должно стать условием возобновления ядерной сделки.
- Американцы не готовы снять оружейное эмбарго в отношении Тегерана, что является прямым нарушением резолюции 2231 СБ ООН и ядерной сделки.
- США не согласились снимать санкции, введенные при Трампе, в отношении более 500 иранских физических и юридических лиц.
- Вашингтон отказался обсуждать нанесенный ущерб Ирану в результате незаконного выхода США из ядерного соглашения.
- США выдвинули преувеличенные требования в отношении иранских атомных обязательств, выходящие за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий.
- Американцы отказались гарантировать Ирану, что не повторится ситуация аналогичная выходу правительства Трампа из ядерной сделки.
- Вашингтон не согласен, что он первым должен выполнить все свои обязательства по ядерной сделке, а затем, после верификации этого, Иран возвращается к своим.
Претензии, как видим, весьма серьезные. И хотя здесь есть элемент восточного торга с завышенными исходным требованиями – куда ж без этого – иранцы надеятся, что хотя бы часть из них будет удовлетворена к их выгоде.
Соглашение с США, конечно, Тегерану необходимо. Но соглашение ради соглашения, при котором придется поступаться национальными интересами, Иран заключать не намерен. Не те нынче в Исламской Республике времена, урок из провала Хасана Роухани иранский истеблишмент усвоил хорошо.
Легкое раздражение Москвы в этой ситуации вполне объяснимо. Как одна из сторон СВПД она заинтересована в его возобновлении, чтобы записать себе в актив дипломатический успех, с которыми у российской дипломатии в последнее время как-то не очень. Но в Тегеране это вполне готовы пережить просто проигнорировав.
На кону слишком многое, чтобы еще и оглядываться на нетерпение партнеров. Поэтому Иран в данном вопросе будет, как говорят у русских, «поспешать не торопясь», в буквальном смысле выгрызая из Вашингтона наиболее приемлемую для себя конфигурацию будущей сделки.