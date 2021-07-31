Что с пожарами в Турции

Тушение семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла, 125 пожаров взяты под контроль за последние дни, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Министр отметил, что в тушении пожаров "задействованы 16 самолетов, 51 вертолет, 850 пожарных машин и около 5 тысяч наших сотрудников. Мы получаем помощь из разных стран, в том числе из РФ, Украины, Азербайджана, Испании и Хорватии", передает РИА Новости.

По словам турецкого министра, "если поджоги будут доказаны, то предатели будут наказаны по всей строгости закона, но политизировать ситуацию не нужно".

Глава минздрава Фахреттин Коджа заявил, что число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.

Накануне турецкая газета Yeni Safak заявила, что ответственность за поджог лесов в стране взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК).